ARBITRAGE

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Richard Gere'in en iyi performanslarından birini sergilediği Arbitrage / Entrika filmi Altın Küre Drama dalında ödül beklentilerini karşılamasa da oyuncu performansları ile izleyiciyi tatmin eden filmler arasında yer alıyor.

Zengin bir iş adamı olan Robert Miller (Richard Gere) 60. yaşgününü kutlamaktadır. Mutlu ve başarılarla dolu bir hayatı olan Miller’ın herkesten gizlediği sevgilisi ile yaptığı kaçamak onun için kabusa dönüşür. Çünkü içinde bulundukları arabanın kaza yapması sonucu genç metres hayatını kaybeder. Büyük bir ticaret imparatorluğunu yöneten Robert Miller kaza sonrası gizli ilişkisinin ortaya çıkmasını göze alamaz ve riskli bir plan yapar. Tam şirkette her şeyin yoluna girdiğini düşündüğü sırada olayı araştıran detektif Michael Bryer ortaya çıkar. Ve Miller’ın planlarını altüst eder. Başrollerini Richard Gere, Susan Sarandon ve Tim Roth’un paylaştığı filmin yönetmeni ve senaristi Nicholas Jarecki.