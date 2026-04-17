Arka Sokaklar bugün yeni bölüm var mı? 17 Nisan Arka Sokaklar yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kanal D'nin ekran klasiği Arka Sokaklar, bu akşam yayın akışında yer alıp almayacağı en çok merak edilen yapımların başında geliyor. Peki Arka Sokaklar bu akşam var mı? 17 Nisan Arka Sokaklar yeni bölüm yayınlanacak mı?
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bu akşam izleyicileri ekran başına kilitliyor. Ancak son dakika yapılan yayın akışı güncellemeleri bu akşamki yayının mahiyeti konusunda önemli bir noktaya işaret ediyor.
Arka Sokaklar Bu Akşam Yeni Bölüm mü, Tekrar mı?
Paylaşılan güncel yayın akışı bilgilerine göre, Arka Sokaklar bu akşam tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Her ne kadar izleyiciler 746. yeni bölümü beklese de, kanal yönetimi bu akşam için dizinin hafızalarda yer eden eski bir bölümünü (rehineli banka soygunu bölümü) akışa dahil etti.
Yayın Saati: 20:00
Kanal: Kanal D
Tür: Tekrar Bölüm (Candan Müdür'ün vurulduğu ikonik bölüm)
Bu Akşamki Bölümde Neler Olacak? (Özet)
Ekranlara gelecek olan bu sürükleyici bölümde Rıza Baba ve ekibi, İstanbul tarihinin en gerilimli rehine krizlerinden birini yönetiyor:
Banka Soygunu ve Rehine Krizi: Gözü dönmüş soyguncular, gerçekleştirdikleri banka soygununun ardından bir öğrenci yurduna sığınır. Burada öğrencileri ve görevlileri esir alarak yurdu bir kale gibi kullanmaya başlarlar.
Candan Müdür Vuruluyor: Operasyonun başlangıcında yaşanan çatışmada Candan Müdür ağır yaralanır. Durumun ciddiyeti ekibi derin bir üzüntüye boğsa da zamanla yarış başlamıştır.