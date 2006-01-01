Arka Sokaklar kadrosunda köklü değişim!

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Dizinin 3 oyuncusu kadrodan ayrıldı

2006’dan beri ekranlara gelmekte olan köklü Kanal D dizisi Arka Sokaklar, 9. sezonu için kadrosunda köklü bir değişikliğe gidiyor. Geçtiğimiz günlerde 336. bölümüyle sezon finali yapan Türker İnanoğlu imzalı yapım, tam 3 oyuncusu ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Dizinin ilk sezonundan beri Murat karakterini canlandıran Uğur Pektaş ve geçen sezon rol almaya başlayan Gizem Soysaldı ile Gülcan Arslan, polisiye diziye veda edecek. Ekibin yeni üyelerini ise Can Nergis, Müge Boz ile Beril Kayar canlandıracak. Dizinin demirbaşları Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan ise ekipte yer almaya devam ediyor…



Suçluları İstanbul sokaklarında kıyasıya kovalayan bir polis ekibinin maceralarını konu edinen Arka Sokaklar, 2014-2015 sezonunda 9. sezonuyla Kanal D’de ekranlara gelmeye devam edecek. Türker İnanoğlu’na göre Arka Sokaklar 10. yılında, yani 2016’da seyircisine veda edecek.