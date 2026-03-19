Arka Sokaklar yarın var mı? 20 Mart Kanal D yayın akışı
Genel bir kural olarak bayram haftalarında reklam gelirlerinin düşmesi ve set ekiplerine izin verilmesi nedeniyle birçok dizi "bayram arası" verir. Peki Arka Sokaklar yarın var mı? 20 Mart Kanal D yayın akışı
Ramazan Bayramı tatili (20-22 Mart 2026) boyunca, dizi setlerine verilen aralar ve düşen reklam gelirleri nedeniyle birçok sevilen yapım yeni bölümlerine ara verdi. Ancak bazı kanallar izleyicilerini ekranda tutmak için yayın akışlarını güncelledi.
Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü de 20 Mart Cuma günü ekrana gelmeyecek.
Arka Sokaklar 743. Bölüm Özeti
Genç Yaren okuma hayalleri kurmaktadır. Onun kaybolmasıyla polise başvuran aileye dair kimi detaylar ekibin dikkatini çekecektir. Diğer yandan Ali’nin son hamlesiyle ekip kendini bir yol ayrımında bulur.
Pınar ve çocuklar için Ankara’ya giden Ali’nin Yağız’la karşılaşması her şeyin seyrini değiştirecek, emniyette deprem etkisi yaratacaktır. Ekip bu sefer de Ali’nin arkasında duracak mıdır?