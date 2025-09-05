Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi belli oldu

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi "Arka Sokaklar", merakla beklenen yeni sezon fragmanını yayınladı ve böylece 20. sezon yayın tarihi de kesinleşti. D Media imzalı dizi, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"Arka Sokaklar"ın 20. sezon ilk bölümü, 12 Eylül Cuma günü saat 20.00’de 718. bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Dizi hayranları, efsane ekibin yeni maceralarını izlemek için geri sayıma başladı.

KADROYA YENİ İSİMLER DAHİL OLDU

Kanal D'nin sevilen dizisi "Arka Sokaklar", 20. sezonu için kadrosunu güçlendirdi. Yönetmen koltuğunda Baran Özçaylan ve Eray Koçak'ın oturduğu dizinin yeni sezonuna iki önemli isim dahil oldu.

Başarılı oyuncu Sarp Levendoğlu, yeni sezonda kadroya katılan isimlerden biri oldu. Levendoğlu, dizide "Bozo" lakaplı karizmatik bir polis olan Barış Bozoğlu karakterine hayat verecek. Barış Bozoğlu, Emniyet İstihbarat'ın özel operasyonlarında görev alan, sınır hattındaki tecrübeleriyle tanınan bir karakter olarak hikâyeye dahil olacak.

Dört yıllık bir aranın ardından ise dizinin sevilen karakterlerinden Ali Akdoğan'ı canlandıran Alp Korkmaz da ekibe geri döndü. Korkmaz'ın dönüşü, dizinin eski hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

"Arka Sokaklar"ın merak uyandıran sezon finali bölümünde ekip, düşmanlarıyla zorlu bir mücadeleye girişti. Cevher, elindeki en büyük kozu olan Ayşecan'ı kullanarak ekibe büyük bir darbe vurmayı amaçladı. Ancak planları istediği gibi gitmeyince daha tehlikeli bir yol izledi.

Cevher, Adnan Baki aracılığıyla önce Gökçe'ye, ardından da Selin'e ulaşmaya çalıştı. Kızı Ayşecan'ın tehlikede olduğunu öğrenen acılı anne Selin, gözünü karartarak Mesut'u bile karşısına almaktan çekinmedi. Bu gergin final, izleyicileri yeni sezon için daha da meraklandırdı.