Asghar Farhadi: Yazarken yönetmenlik de yapıyorum

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İranlı yönetmen Asghar Farhadi, İstanbul Film Festivali kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'nde hayranlarıyla buluştu.

Bu yıl festivalde Altın Lale Uluslararası Yarışma’nın jüri başkanı olan, Ayrılık filmiyle önce Berlin’de Altın Ayı, ardından En İyi Yabancı Film Oscar’ını kazanan ve bir sonraki filmi Geçmiş’le Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan İranlı yönetmen Asghar Farhadi dün Boğaziçi Üniversitesi’nde sinemaseverlerle buluştu. Sinemaya ilgisinin, yalnızca son yarım saatini izleyebildiği hayatının ilk sinema deneyimi olan filmin başlangıç kısmının nasıl olabileceğini hayal etmekle başladığını söyleyen yönetmen izleyicilerin sorularını yanıtlarken kendi yaratım sürecine de ışık tutmaya çalıştı. Farhadi, bütün filmlerinde her karakterine eşit mesafede olmaya gayret ettiğinin altını özellikle çizerken, yazma sürecine çok önem verdiğini “Ben yazarken yönetmenliğimi de icra ediyorum.” sözleriyle ifade etti. Senaryolarına her zaman kafasındaki bir resimden yola çıkarak başladığını sözlerine ekleyen Farhadi bir sonraki filminin de yine Avrupa ’da geçeceğini ama ondan sonraki filminde İran ’a dönmeyi planladığından bahsetti ve hayatı boyunca çekeceği filmlerin büyük bir kısmını İran’da gerçekleştireceğini düşündüğünü söyledi.