Aşk için oyunculuğu bırakmam

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Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, "Aşk benim için önemli. Ancak, oyunculuk daha önemli" dedi.

'Güneşi Beklerken' dizisinde 'Barış Erdoğan' karakterini canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayın yapan MBC4 kanalı için Zeynep Özek'in hazırladığı 'Turki Ekstra' programında soruları yanıtladı. İngilizce'yi ilerlermek amacıyla kısa süre önce California'ya gitmeden Arap sunucu Liana Dahdouh'un sorularını yanıtlayan Şaşmaz, boş zamanlarında genellikle spor yaptığını, yeni filmleri izlemeye gittiğini anlattı. İsmail Ege Şaşmaz, "Tiyatroya gitmeyi seviyorum. Orada sahneyi hissedebiliyorsun ve hata yapma lüksü yok. İngilizce'yi ilerletmek için gittiğim Californa'da da çalışabilirim. Ama daha çok Türkiye'de çalışmak istiyorum" dedi.



İsmail Ege Şaşmaz, kız arkadaşı Ela Topçuoğlu ile ilgili bir soru üzerine, "Aşk var" dedikten sonra, "Kız arkadaşım var. 1.5 yıl önce dizi başlamadan önce beraberdik. O zor günlerimi de bilirdi, şu anda yanımda. Aşk önemli ancak, benim için oyunculuk daha önemli. Oyuncu olmak istediğimde aşk yoktu. Benim yapmak istediğim hayalim bu. Bu yüzden oyunculuğu asla bir aşk için bırakmam."



(DHA)