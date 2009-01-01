Aşk Olsun vizyonda!

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Türkiye sinemalarında bu hafta 3'ü yerli 10 yeni film vizyona giriyor. İlker Aksum ve Sedef Avcı'nın rol aldığı "Aşk Olsun" haftanın en iddialı yapımlarından...

"Aşk Olsun"

Neslihan Yıldız Alak ile Murat Serezli'nin yönettiği filmin oyuncu kadrosunda; İlker Aksum, Sedef Avcı, Kenan Ece ve Selen Seyven yer alıyor.



Romantik komedi türündeki filmin konusu şöyle;

Kadınlara "aşk doktorluğu" yaparak hayatını kazanan Ozan'ın yeni müşterisi Ceyda, ayrıldığı sevgilisi Caner’e geri dönebilmek amacıyla Ozan’ın yardımını ister. Fakat Caner, yaşadığı aşk acısını unutmak için yeni bir ilişkiye yelken açmıştır bile. Hiç hesapta yokken aşk doktoru Ozan, Pınar ile karşılaşır ve ona aşık olur. Bu arada esas görevini de unutmaz ve eski sevgililerin tekrar bir araya gelmesi için bir oyun düzenler. Fakat Ozan'ın planını Pınar fark eder ve Ozan’ın hayalini kurduğu ilişki başlamadan nihayete erer. Arap saçına dönen ilişkiler ağında bu eğlenceli dörtlü kendi mutlu sonlarını yakalayabilecekler midir?



"Sonsuz Bir Aşk"

"Sonsuz" filminin devamı olarak çekilen "Sonsuz Bir Aşk", sinemaseverleri, dostluğun, aşkın, acımasız gerçeklerin derinden hissedildiği bir zamana sürüklemeyi amaçlıyor.



İsmail Hacıoğlu, Ferhat Gündoğdu, Özlem Tekin ile Ayfer Dönmez'in rol aldığı yapımın yönetmenliğini, Ozan Uzunoğlu üstlendi. Çekimleri Denizli, Antalya ve İstanbul'da gerçekleştirilen filmin müzikleri ise Yıldıray Gürgen imzalı.



"Kaçış 1950"

Yapımcılığını ve yönetmenliğini İhsan Taş'ın üstlendiği "Kaçış 1950" izleyiciyle buluşacak.



Filmin oyuncu kadrosunda, Zeynep Gülmez, Atilla Saral, Burak Kaya, Efe Kopuz, Onur Bayraktar, İlker Gürsoy, Hüseyin Elmalıpınar, Mehmet Vanlıoğlu, Ender Turan, Ali Özkan Dinkçi, Şeyma Erdoğan ve Gizem Güpür gibi isimler yer alıyor.



Filmde, 1950-1970 yılları arasında Bulgaristan'da gördükleri baskıdan Türkiye'ye kaçmaya çalışan 3 Türk gencinin hikayesi anlatılıyor.



"Daire"

Erik Van Looy'un yönettiği filmin başrollerinde, Karl Urban, James Marsden, Wentworth Miller ile Eric Stonestreet oynuyor.



"Anahtarı Kabul Eden, Kuralları da Kabul Eder" sloganıyla yola çıkan film, beş arkadaşın evlilik dışı ilişkileri için kullandıkları çatı katında gerçekleşen bir cinayet nedeniyle birbirlerini suçlamaları üzerine kurulu bir gerilim.



"Hayvan Düşü"

Jonas Alexander Arnby'nin yönettiği ve Lars Mikkelsen, Sonia Suhl, Sonja Richter ile Jakob Oftebro'in oynadığı "Hayvan Düşü", metaforik anlatıma sahip bir korku filmi olarak izleyicilerle buluşacak.



Danimarkalı yönetmen Arnby'nin ilk uzun metrajlı filminin konusu şöyle:



"Marie, Danimarka'da küçük bir balıkçı kasabasında yatalak annesi ve onlara bakan babasıyla yaşıyor. Büyüdükçe küçük kasabanın cinsiyetçi ve kısıtlayıcı ahlakına daha fazla maruz kalıyor. Çekici, sağlıklı ve özgür ruhlu kızın büyüme sancılarının ürkütücü bir fiziksel şekil almaya başlamasıyla zaman içinde Marie kurt kimliğini kucaklıyor."



"Altınlı Kadın"

Başrollerini Oscar ödüllü Helen Mirren ve Ryan Reynolds'ın paylaştığı filmin yönetmenliğini Simon Curtis yaptı.



Dram türündeki filmde, 2. Dünya Savaşı sırasında Viyana'dan kaçak olarak gönderilen Yahudi bir kızın, ailesinden yadigar olan tabloyu 60 yıl sonra geri almak için verdiği mücadele anlatılıyor.



"Rosewater"

Jon Stewart'ın yönettiği filmde Gael Garcia Bernal, Haluk Bilginer, Dimitri Leonidas ile Shohreh Aghdashloo oynuyor.



Amerika'da sevilen "The Daily Show" adlı programı sunan John Stewart'ın ilk yönetmenlik denemesi olan film, İran asıllı İngiliz gazeteci Maziar Bahari'nin İran ordusu tarafından casusluk yaptığı gerekçesiyle hapse atılmasının hikayesini konu alıyor.



Bahari'nin 2009 yılında BBC muhabiri olarak gittiği İran'da rehin alınıp tutsak edilmesi üzerine yazdığı ve burada 100 gün boyunca yaşadıklarını ele aldığı kitaptan beyazperdeye uyarlanan filmde, Haluk Bilginer, Bahari'nin babası "Baba Akbar" rolünde izleyicinin karşısına çıkıyor.



"Son Savaş: Aşk"

Josh Hartnett, Alice Englert, Tamsin Egerton ile Bipasha Basu'nun oynadığı filmde, birbirinden uzak iki kıta ve zamanda, imkansız bir aşkın peşinde koşan iki sevgilinin hikayesini anlatılıyor.



Macera ve aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini, Roland Joffe yaptı.



"Piramitin Laneti"

Gregory Levasseur'un yönettiği filmin oyuncu kadrosunda, Ashley Hinshaw, James Buckley, Denis O'Hare ve Daniel Amerman yer alıyor.



Korku türündeki filmin konusu şöyle: "Bir grup Amerikalı arkeolog, çölde kayıp bir piramit keşfeder ancak bu onlara çok pahalıya patlamak üzeredir. Gömülü sırları açığa çıkardıkça sadece kilitli kalmadıklarını, aynı zamanda av olduklarını fark ederler. Araştırma için kararlı olduklarından piramidin içine doğru yol alırlar. Bulacakları şeyler onları kırılma noktasında tehlikeli bir sınava tabi tutacaktır."



"Ölüm Kampı"

Stef Aerts, Evelien Bosmans, Titus De Voogdt ve Gill Eeckelaert'in rol aldığı filmin yönetmenliğini Jonas Govaerts yapıyor.



Korku ve gerilim türündeki film, "Yavru Kurtlar" adlı bir izci ekibinin, hafta sonu etkinliği için ormanlık bir alanda kamp kurmaya gitmesinin ardından yaşanan olayları beyazperdeye taşıyor. (AA)