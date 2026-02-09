"Asylum" dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

TRT tabii’nin yeni distopik dizisi Asylum, savaşın yıkımından kaçarak Avrupa’ya ulaşmaya çalışan Barad ailesinin hikayesini merkeze alıyor. Senaryosu Ümit Cihan Canpolat’a ait olan ve Ozan Uzunoğlu tarafından yönetilen dizi, ailenin kendilerini "Asylum" adlı gizemli ve izole bir adada tutsak bulmasıyla karanlık bir evreye geçiyor.

Uğur Aslan, Cansel Elçin ve La Casa de Papel’den tanıdığımız Luka Peros gibi güçlü isimleri buluşturan yapımda, mültecilerin hayatta kalmak için ölümcül oyunlara zorlandığı bir hayatta kalma mücadelesi işleniyor.

Ümit ve karanlık arasındaki ince çizgiyi etkileyici bir görsellikle sunan dizi, 2026’nın en dikkat çeken dijital yapımları arasında yer alıyor.