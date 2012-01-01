Ata Demirer, 'Niyazi Gül' ile dönüyor!

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Hakan Algül'ün yönettiği, Ata Demirer, Demet Akbağ, Şebnem Bozoklu ve Levent Ülgen'in oynadığı "Niyazi Gül Dörtnala" izleyiciyle buluşuyor. İşte 8 yeni yapımın vizyona girdiği haftanın filmleri...

"Niyazi Gül Dörtnala"

Hakan Algül'ün yönettiği, Ata Demirer, Demet Akbağ, Şebnem Bozoklu ve Levent Ülgen'in oynadığı "Niyazi Gül Dörtnala" izleyici ile buluşuyor.



Ata Demirer'in yıllar önce televizyonda canlandırdığı "Niyazi Gül" tiplemesini beyazperdeye taşıdığı filmin çekimleri, İzmir'in Seferihisar ilçesi ve İstanbul'da gerçekleştirildi.



Komedi türündeki filmin hikayesini Ata Demirer, senaryosunu ise Vedat Özdemiroğlu, Öğünç Ersöz ve Cihan Ceylan kaleme aldı.



"44. Çocuk"

Tom Rob Smith'in çok satan romanından uyarlanan "44. Çocuk" filminin yönetmenliğini, Daniel Espinosa üstlendi.



Filmin oyuncu kadrosu, Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman, Vincent Cassel ve Jason Clarke gibi yıldızlardan oluşuyor.



Sovyetler Birliği'nde, Stalin döneminde geçen filmin konusu şöyle: "Devlet için çalışan bir ajan, ülkeyi çalkalayan bir seri çocuk cinayetini araştırmak için görevlendirilir. Örgütte gözden düştüğü için verilen bu görevde, ajan cinayetlerin üst seviyede bir parti lideri ile alakalı olduğunu ortaya çıkaracaktır."



"Gizli Kusur"

Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson ile Reese Witherspoon'un oynadığı "Gizli Kusur" izleyiciyle buluşuyor.



Yönetmen koltuğundaki Paul Thomas Anderson, yedinci filminde 70'lerde yaşamış uyuşturucu bağımlısı bir dedektifin iç dünyasını izleyiciye açıyor.



"Peşimdeki Şeytan"

David Robert Mitchell'in yönettiği filmde; Maika Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovatto, Jake Weary, Carollette Phillips, Loren Bass ve Olivia Luccardi oynuyor.



Gençlik, korku ve gerilim türündeki "Peşimdeki Şeytan", başka birinden kendisine aktarılan ne olduğu belirsiz varlıktan kurtulmaya çalışan bir genç kızın öyküsünü anlatıyor.



"Şeytani Ruhlar"

"Hızlı ve Öfkeli", "Testere", "Korku Seansı", "Ruhlar Bölgesi" ve "Ruhlar Bölgesi Bölüm 2" filmlerinin yönetmenliğini yapan ve imza attığı filmlerle "korku sinemasının usta yönetmeni" olarak anılan James Wan, bu defa yapımcılığını üstlendiği "Şeytani Ruhlar"ı izleyicinin beğenisine sunuyor.



Filmin başrollerinde; Maria Bello, Frank Grillo, Cody Horn, Dustin Milligan, Scott Mechlowicz ve Aaron Yoo gibi isimler yer alıyor.



Louisiana'da terk edilmiş bir evde, vahşice öldürmüş 6 üniversiteli gencin bulunmasıyla başlayan korku ve gerilim türündeki filmin konusu şöyle:



"Dedektif Mark Lewis (Fran Grillo), cinayetin sır perdelerini çözmek için gittiği evde mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başaran John'u (Dustin Milligan) bulur. Polislerle olay yerine gelen psikiyatrist Dr. Elizabeth Klein (Maris Bello) cinayetlerin tek şahidi John ile konuşmaya başlayınca evde cinayete kurban giden 6 gencin, şeytani ruhlarla yaşadığı korkunç olayları öğrenir."



"Burgonya Dükü"

Peter Strickland'nin yönettiği filmde; Sidse Babett Knudsen, Chiara D'Anna, Fatma Mohamed ve Eugenia Caruso başrolleri paylaşıyor.



Dram türündeki film, yaşamını kelebekleri incelemeye adamış bir kadının, hizmetçi olarak evinde çalıştığı bir kadınla ilişkisinin sınırlarını zorlamaya karar verme sürecini beyaz perdeye taşıyor.



"Koro"

Oscar ödüllü oyuncular Dustin Hoffman ile Kathy Bates'in bir araya geldiği "Koro"nun yönetmen koltuğunda François Girard oturuyor.



Senaryosunu Ben Ripley'in yazdığı filmde, Eddie Izzard, Debra Winger ve Garrett Wareing de rol alıyor.



Usta oyuncu Dustin Hoffman'ın şarkı söylerken izleyicinin karşısına çıktığı film, huysuz bir öğretmenle asi bir öğrencinin mücadelesini anlatıyor.



"Yugo ve Lala 2"

Wang Yunfei'nin yönettiği ve La Kui, Liu Lu ile Quanlin Meng'in seslendirdiği "Yugo ve Lala 2" haftanın animasyon filmi.



2012 yılında Çin'de yapılmış "Yugo ve Lala" filminin devamı niteliğinde olan yapım, cesur bir kızın hayvanlar alemindeki fantastik macerasını konu alıyor. (AA)