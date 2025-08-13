ATV'nin yeni dizisi “Gözleri KaraDeniz”den ilk fragman yayınlandı! İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Ekranların yeni ve iddialı projesi "Gözleri Karadeniz" için heyecan dorukta. Başrollerini son dönemin parlayan yıldızları Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı diziden gelen ilk tanıtım, izleyiciyi adeta büyüledi. Daha ilk sahnelerden yoğun duygulara sürükleyen tanıtım, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Gözleri Karadeniz Dizisinin Konusu Nedir?

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından "Gözleri KaraDeniz", Karadeniz'in asi atmosferinden İstanbul'un gizemli dünyasına uzanan sürükleyici bir aşk ve mücadele hikâyesini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Dizinin merkezinde, başrollerini Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı Azil ve Özge Yağız'ın hayat verdiği Güneş'in imkânsız aşkı yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve duygusal anlatımıyla şimdiden büyük ilgi uyandıran yapım, görsel zenginliğiyle de dikkat çekiyor.

Bu etkileyici hikâyenin izleyiciyi nasıl sarıp sarmalayacağı merakla bekleniyor.

Gözleri Karadeniz oyuncuları kim?

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi isimler bulunuyor.

Gözleri Karadeniz dizisi nerede çekiliyor?

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çekimlerine başlanan dizinin bazı sahneleri de İstanbul'da çekiliyor.

Gözleri Karadeniz dizisi ne zaman başlıyor?

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, yeni sezonun en merak edilen projelerinden Gözleri KaraDeniz'den ilk tanıtım yayınlandı. Dizi Eylül'de atv'de başlayacak.

Gözleri Karadeniz fragman