Avatar'ın devamı geliyor

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Oscar ödüllü yönetmen James Cameron, ilkini 2009 yılında çektiği Avatar filminin devamını Yeni Zelanda'da çekmek için hazırlıklara başladığını açıkladı.

Ünlü yönetmen, başkent Wellington'da Başbakan John Key ile düzenlediği ortak basın toplantısında Lightstorm Entertainment ve Twentieth Century Fox şirketleri tarafından çekilecek üç filmin yapımcılığını Jon Landau'nun üstlendiğini belirtti.



"Titanic", "Alliens" ve "The Terminator" gibi efsanevi filmlerin yönetmeni Cameron, Avatar'ın devamı niteliğindeki üç filmin 2015'ten itibaren dokuz ay içinde çekileceğini söyledi. İlk filmi Aralık 2016'ya yetiştirmek istediklerini kaydeden Cameron, ikinci filmin 2017, üçüncü filmin ise 2018'de gösterime gireceğini ifade etti. Cameron, filmlerin bazı sahnelerini saniyede 48 kare kullanarak çekecek. Filmlerde genellikle saniyede 24 kare kullanılıyor. Üç boyutlu çekilecek filmler için bütçenin yüzde 25'ini Yeni Zelanda hükümeti karşılayacak.



Dünya çapında yaklaşık 2,8 milyar dolar gişe geliri elde ederek sinema tarihinin en kazançlı filmlerinden biri olan Avatar, 67. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerine, 82. Akademi Ödülleri'nde de "En İyi Sanat Yönetmeni", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Görsel Efekt" dallarında üç ödüle layık görülmüştü.



Pandora adlı bir gezegende geçen film, mavi derili, insansı görünümlü, barışçıl olan Na'vi halkı ile gezegeni ele geçirmeye çalışan insanların öyküsünü anlatıyor.



James Cameron, 26 Mart 2012'de "Deepsea Challenger" adlı tek kişilik denizaltı ile Mariana Çukuru'na inerek 50 yıl aradan sonra çukura giden ilk insan olmuştu.



(AA)