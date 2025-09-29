Aynadaki Yabancı dizisinin yayın tarihi belli oldu! İşte konusu ve oyuncuları

Atv'nin yeni sezon için hazırladığı ve MF Yapım imzası taşıyan iddialı projesi "Aynadaki Yabancı" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. "Akıl unutur, kalp unutmaz" sloganıyla ekrana gelecek olan dizi, hem güçlü kadrosu hem de çarpıcı konusuyla şimdiden merak uyandırıyor.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı Aynadaki Yabancı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizi bu cumartesi ekrana gelecek.

AYDANADAKİ YABANCI DİZİSİ KONUSU

Geçirdiği estetik operasyon sonrası beklenmedik bir komplikasyon yaşayan Azra, hafızasının bir bölümünü kaybeder. Yüzünü neden değiştirdiğini, geçmişinde hangi yaraları sakladığını hatırlayamaz.

Aynaya her baktığında karşısına çıkan yabancı, kendi içindeki boşlukla birleşir. Bir yanda kimliğini kaybetmiş bir kadın, diğer yanda onu her yerde arayan bir adam.

Emirhan, karısı Azra'yı bulabilmek için her kapıyı çalmaktadır. Ama bilmediği bir şey vardır: Azra artık eski Azra değildir. O şimdi, bambaşka bir hayata adım atmış Defne'dir. Ve kader, onları bir akşam bir restoranda yeniden karşı karşıya getirir.

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi isimler de bulunuyor.