Aynı Yağmur Altında dizisi final mi yapıyor? Akıbeti belli oldu
Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı, ATV ekranlarında büyük iddialarla başlayan Aynı Yağmur Altında dizisinin akıbeti belli oldu. Peki Aynı Yağmur Altında dizisi final mi yapıyor?
ATV ekranlarında büyük iddialarla yayın hayatına başlayan Aynı Yağmur Altında dizisi için yolun sonu göründü.
Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın başrollerini paylaştığı, kadrosunda Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan gibi dev isimleri barındıran yapım, reyting savaşlarına yenik düşerek veda kararı aldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizi bu hafta yayınlanacak olan 7. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Normal şartlarda Pazar akşamları izleyiciyle buluşan yapımın final bölümünün 22 Mart Pazar akşamı yayınlanması bekleniyor.
İlk olarak Pazartesi akşamları yayınlanan dizi, "Uzak Şehir" gibi güçlü rakipler karşısında tutunamayınca Pazar gününe alınmıştı. Ancak bu hamle de izlenme oranlarını istenilen seviyeye taşımaya yetmedi.