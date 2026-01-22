"Aynı Yağmur Altında" dizisi geliyor! Aynı Yağmur Altında konusu ne, oyuncuları kim?
ATV'nin 2026 yılındaki en iddialı yapımlarından biri olan "Aynı Yağmur Altında", bugün yayımlanan resmi afişiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Başrollerini genç kuşağın başarılı isimleri Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı dizi, sadece kadrosuyla değil, Londra'dan İstanbul'a uzanan çarpıcı hikayesiyle de dikkat çekiyor.
Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın paylaştığı bu iddialı proje, Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan gibi usta isimlerin yanı sıra Deniz Uğur, Erkan Can, Levent Ülgen ve Taro Emir Tekin gibi yıldızlardan oluşan adeta bir şampiyonlar ligi kadrosunu bir araya getiriyor.
Henüz kesin yayın tarihi resmi olarak ilan edilmemiş olsa da afişin seyirciyle buluşması, dizinin Şubat ayı içerisinde ekran yolculuğuna başlayacağına dair güçlü bir işaret olarak kabul ediliyor.
Çekimleri İngiltere’de başlayan ve Londra’dan İstanbul’a uzanan hikaye, izleyiciyi hem duygusal hem de toplumsal meselelerin tam ortasına davet ediyor. Nilsu Berfin Aktaş’ın hayat verdiği Rosa karakteri, Londra’da Gazze için düzenlenen bir insan hakları protestosuna katıldığı sırada Burak Tozkoparan’ın canlandırdığı Ali ile tesadüf eseri karşılaşıyor.