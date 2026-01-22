"Aynı Yağmur Altında" dizisi geliyor! Aynı Yağmur Altında konusu ne, oyuncuları kim?

Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın paylaştığı bu iddialı proje, Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan gibi usta isimlerin yanı sıra Deniz Uğur, Erkan Can, Levent Ülgen ve Taro Emir Tekin gibi yıldızlardan oluşan adeta bir şampiyonlar ligi kadrosunu bir araya getiriyor.