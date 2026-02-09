Aynı Yağmur Altında dizisi nerede çekiliyor? Aynı Yağmur Altında çekim yerleri

İstanbul sahneleri ise şehrin dokusunu yansıtan seçkin bölgelerde devam ediyor:

Beykoz ve Sarıyer: Karakterlerin yaşam alanları ve şehir içi sahneleri için bu iki semt ana merkez olarak kullanılıyor.

Beykoz Kundura Platosu: Dizinin en çok merak edilen ev çekimleri (konak ve iç mekanlar), profesyonel bir set ortamı sunan tarihi Beykoz Kundura Fabrikası içerisindeki dev platoda gerçekleştiriliyor. Bu mekan daha önce İstanbullu Gelin gibi pek çok kült yapıma da ev sahipliği yapmıştı.