Aynı Yağmur Altında dizisi nerede çekiliyor? Aynı Yağmur Altında konağı nerede?
ATV’nin 2026 yılındaki en iddialı yapımlarından biri olan Aynı Yağmur Altında, bugün saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hikâyesiyle olduğu kadar çekim mekanlarıyla da dikkat çeken dizi, hem uluslararası hem de yerel bir atmosfer sunuyor. Peki Aynı Yağmur Altında dizisi nerede çekiliyor?
Aynı Yağmur Altında dizisi, bu akşam (9 Şubat 2026 Pazartesi) saat 20.00’de atv ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Baba Yapım imzalı dizi, sadece hikâyesiyle değil, Londra’dan İstanbul’a uzanan görsel şöleni ve çekim mekanlarıyla da büyük merak uyandırıyor.
Çekim Mekanları: Londra’dan Beykoz’a
Dizi, uluslararası bir prodüksiyon kalitesiyle izleyici karşısına çıkıyor. Hikâyenin başlangıcı ve Rosa ile Ali’nin ilk kez karşılaştığı çarpıcı sahneler Londra’da çekildi. Özellikle Londra’nın ikonik caddeleri ve protesto sahneleri dizinin açılışında önemli bir yer tutuyor.
İstanbul sahneleri ise şehrin dokusunu yansıtan seçkin bölgelerde devam ediyor:
Beykoz ve Sarıyer: Karakterlerin yaşam alanları ve şehir içi sahneleri için bu iki semt ana merkez olarak kullanılıyor.
Beykoz Kundura Platosu: Dizinin en çok merak edilen ev çekimleri (konak ve iç mekanlar), profesyonel bir set ortamı sunan tarihi Beykoz Kundura Fabrikası içerisindeki dev platoda gerçekleştiriliyor. Bu mekan daha önce İstanbullu Gelin gibi pek çok kült yapıma da ev sahipliği yapmıştı.
Güçlü Oyuncu Kadrosu
Dizinin kadrosunda genç yetenekler ile usta isimler bir araya geliyor:
Başroller: Nilsu Berfin Aktaş (Rosa Sofia Martinez) ve Burak Tozkoparan (Ali Aydan).
Dev Kadro: Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur Karanoğlu), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik Aydan) ve Erkan Can (Mürsel Duran) gibi isimler hikâyeye derinlik katıyor.