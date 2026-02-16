Aynı Yağmur Altında hangi gün? Aynı Yağmur Altında 2. bölüm ne zaman?

Rosa, bu yalanın ardından Ali tarafından ihanete uğradığını düşünürken, Koray ise Ali’yi tamamen devre dışı bırakmak için karanlık planlarını devreye soktu. Yeni bölümde ayrıca Rosa’nın öldüğünü sandığı babası Aytekin’in intikam planları için gizlendiğinin ortaya çıkması ve iki aile arasında geçecek gerilimli akşam yemeği, hikâyenin tansiyonunu zirveye taşıyacak.