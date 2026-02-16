Aynı Yağmur Altında hangi gün? Aynı Yağmur Altında 2. bölüm ne zaman?
ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve ilk bölümüyle büyük merak uyandıran "Aynı Yağmur Altında" dizisinin 2. bölümü heyecanla bekleniyor. Senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı Aynı Yağmur Altında hangi gün? Aynı Yağmur Altında 2. bölüm ne zaman? Yakından bakalım...
ATV ekranlarında geçtiğimiz hafta yayın yolculuğuna başlayan "Aynı Yağmur Altında", ilk bölümüyle izleyiciden tam not alarak sezonun en iddialı yapımlarından biri olduğunu kanıtladı.
Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın paylaştığı dizi, bu akşam yayınlanacak olan ikinci bölümüyle izleyiciyi daha derin bir hesaplaşmanın içine sürüklemeye hazırlanıyor.
İlk bölümde nikah masasında yaşanan silahlı saldırı ve intihar girişiminin ardından Ali, kendisini Rosa’nın gözleri önünde büyük bir yalan söylemek zorunda hissettiği zorlu bir durumun içinde buldu.
Rosa, bu yalanın ardından Ali tarafından ihanete uğradığını düşünürken, Koray ise Ali’yi tamamen devre dışı bırakmak için karanlık planlarını devreye soktu. Yeni bölümde ayrıca Rosa’nın öldüğünü sandığı babası Aytekin’in intikam planları için gizlendiğinin ortaya çıkması ve iki aile arasında geçecek gerilimli akşam yemeği, hikâyenin tansiyonunu zirveye taşıyacak.