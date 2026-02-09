Aynı Yağmur Altında konusu ne, gerçek hikaye mi? Aynı Yağmur Altında oyuncuları kimler?

Dizi, kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa’nın (Nilsu Berfin Aktaş) hikâyesine odaklanıyor. Londra'da gerçekleşen bir Gazze protestosu sırasında yaşananlar, Rosa’nın hayatını geri dönülmez bir şekilde değiştiriyor. Kader, aynı protestoda gördüğü Ali (Burak Tozkoparan) ile yollarını İstanbul’da tekrar birleştirirken, bu karşılaşma ikisi için de hem büyük bir aşkın hem de büyük bir felaketin kapılarını aralıyor.