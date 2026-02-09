Aynı Yağmur Altında konusu ne, gerçek hikaye mi? Oyuncuları kimler?
Ekranların yeni tutkusu olmaya aday Aynı Yağmur Altında, bu akşam saat 20.00’de atv ekranlarında yayın yolculuğuna başlıyor. Londra’da bir protesto sırasında yolları kesişen Rosa ve Ali’nin hikâyesi, izleyiciyi sarsıcı bir kader ortaklığına ve engellerle dolu bir aşka davet ediyor. Peki Aynı Yağmur Altında konusu ne, gerçek hikaye mi? Oyuncuları kimler?
ATV ekranlarında bu akşam saat 20.00 itibarıyla yayın hayatına merhaba diyen Aynı Yağmur Altında, 2026 sezonunun en iddialı yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor.
Baba Yapım imzalı dizi, sadece prodüksiyon kalitesiyle değil, Londra’da başlayıp İstanbul’un derinliklerine uzanan sarsıcı hikâyesiyle de izleyiciyi ilk bölümden yakalamaya hazır.
Dizinin senaryosu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal imzası taşıyor.
Dizi, kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa’nın (Nilsu Berfin Aktaş) hikâyesine odaklanıyor. Londra'da gerçekleşen bir Gazze protestosu sırasında yaşananlar, Rosa’nın hayatını geri dönülmez bir şekilde değiştiriyor. Kader, aynı protestoda gördüğü Ali (Burak Tozkoparan) ile yollarını İstanbul’da tekrar birleştirirken, bu karşılaşma ikisi için de hem büyük bir aşkın hem de büyük bir felaketin kapılarını aralıyor.
Dizinin en çok konuşulan yönlerinden biri de, Türk televizyon tarihinin usta isimlerini genç yeteneklerle buluşturan dev kadrosu:
Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan gibi iki dev isim yıllar sonra aynı projede buluşuyor.
Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can ve Mine Çayıroğlu gibi tecrübeli oyuncular hikâyeye ağırlık katıyor.
Taro Emir Tekin ve Bahar Şahin gibi genç kuşağın yıldızları da kilit rollerle karşımıza çıkıyor.