Ayrılık da Sevdaya Dahil oyuncuları kimler, konusu ne?

Ayrılık da Sevdaya Dahil konusu ne?

Ayrılık da Sevdaya Dahil, bambaşka hayatlara sahip iki insanın beklenmedik bir borç meselesiyle kesişen yollarını konu alıyor. Tefeci bir ailenin tahsilatçısı olan Kemal, kurallar ve güç ilişkileriyle şekillenmiş bir dünyada yaşarken; senaryo yazarı Afife ise geçimini sağlamak için işlettiği lokantada hayata tutunmaya çalışıyor.