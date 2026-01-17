Ayrılık da Sevdaya Dahil oyuncuları kimler, konusu ne?
Ayrılık da Sevdaya Dahil, 15 Ocak 2026 itibarıyla Netflix platformunda izleyiciyle buluştu. Sinemamızın usta ismi Yavuz Turgul’un imzasını taşıyan bu yapım, hem güçlü kadrosu hem de derinlikli hikayesiyle büyük ilgi topluyor. Peki Ayrılık da Sevdaya Dahil oyuncuları kimler, konusu ne?
Türk sinemasının efsane ismi Yavuz Turgul’un yaratıcılığında şekillenen Ayrılık da Sevdaya Dahil, 15 Ocak 2026 itibarıyla izleyiciyle buluştu. Yapım, sadece oyuncu kadrosuyla değil, mutfağındaki güçlü isimlerle de tam bir "ustalar geçidi" niteliği taşıyor.
Dizi, toplam 8 bölümden oluşan ilk sezonuyla şu anda dünya genelinde Netflix üzerinden yayınlandı.
Ayrılık da Sevdaya Dahil konusu ne?
Ayrılık da Sevdaya Dahil, bambaşka hayatlara sahip iki insanın beklenmedik bir borç meselesiyle kesişen yollarını konu alıyor. Tefeci bir ailenin tahsilatçısı olan Kemal, kurallar ve güç ilişkileriyle şekillenmiş bir dünyada yaşarken; senaryo yazarı Afife ise geçimini sağlamak için işlettiği lokantada hayata tutunmaya çalışıyor.
Oyuncu Kadrosu
İbrahim Çelikkol-Kemal
Emine Meyrem- Afife
Yasemin Kay Allen- Neslihan
Deniz Türkali-Bedia
Tarık Papuççuoğlu- Kudret
Menderes Samancılar- Muharrem
Asuman Çakır- Perihan
Sinan Bengier- Veli Dede
Okan Çabalar- Baturay
Dilşah Demir- Defne
Demircan Kaçel- Ali
Caner Erdem- Şahin
Sercan Batık- Kartal