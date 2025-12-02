Bahar neden yok, kaldırıldı mı? Bahar yeni bölüm ne zaman?
Show TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?”, bugün 61. bölümle ekrana gelecekti. Ancak izleyiciler yayın akışında farklı bir diziyle karşılaştı. Peki Bahar neden yok, kaldırıldı mı? Bahar yeni bölüm ne zaman?
Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı ve Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen haline gelen Bahar dizisi son olarak 60. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Dizi, Salı günleri ekrana geliyordu. Ancak izleyiciler yayın akışında bugün yeni başlayacak olan Rüya Gibi diziyle karşılaştı. Arama motorunda "Bahar neden yok, kaldırıldı mı? Bahar yeni bölüm ne zaman?" soruları artış gösterdi.
Bahar dizisi, final yapmayarak sadece yayın gününü değiştirdi. Dizinin yeni sezonu 9 Eylül Salı günü başlamış olsa da, Show TV'de bu akşam ilk bölümüyle yayına girecek olan yeni dizi Rüya Gibi'ye yer açmak amacıyla Bahar'ın yayın günü Salı'dan Pazar'a kaydırıldı.
Bu değişiklik nedeniyle, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümü 7 Aralık Pazar akşamı izleyici karşısına çıkacak.