Balık ile Kraker'in Maceraları

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30 Mayıs'ta vizyona girecek olan Balık İle Kraker'in Maceraları hem çocukların hem de yetişkinlerin keyifle izleyeceği, karada başlayıp denizde devam eden, eğlenceli bir macera...

İşte filmin konusu... Bir balık, bir kedi ve paylaşılamayan sihirli bir kemik! Brookyln’li afacan kedi Kraker’e babası önemli bir görev verir: Atalarından kalma bir kemiği bulup getirmesi gerekmektedir. Fakat bu kemik, nesilden nesle aktarılarak sevimli Balık’ın eline düşmüştür. Kraker, arkadaşı Kuyruk’un da yardımıyla kemiği ele geçirmek için türlü türlü planlar yapar. Fakat her denemede akla gelmeyen engellerle karşılaşır. Üstelik Balık ile Kraker’in paylaşamadığı tek şey sihirli kemik değildir, aynı zamanda ikisi de aynı kıza aşıktır. Bu ikisi artık ezeli düşmanlardır!