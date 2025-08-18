Barış Arduç ve Hande Erçel'i buluşturan Aşk ve Gözyaşı dizisinden ilk fragman yayınlandı
Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Hande Erçel ve Barış Arduç’u bir araya getiren "Aşk ve Gözyaşı" dizisinin ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Atv ekranlarında yayınlanacak olan dizi, tanıtım filmiyle büyük ilgi topladı.
Özge Çolak
Güney Kore'nin popüler dizisi "Queen of Tears"ın merakla beklenen Türk uyarlaması "Aşk ve Gözyaşı", ilk tanıtımıyla izleyicilerden büyük ilgi gördü. Barış Arduç'un hayat verdiği Selim ve Hande Erçel'in canlandırdığı Meyra karakterlerinin fırtınalı aşkını anlatan dizi, güçlü duyguları ve çarpıcı sahneleriyle şimdiden çok konuşuluyor.
O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanan "Aşk ve Gözyaşı", Eylül ayından itibaren atv ekranlarında olacak. Senaryosunu "Sadakatsiz" dizisiyle tanınan Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Engin Erden'in üstlendiği dizi, ölümcül bir hastalık haberiyle sarsılan bir evliliğin, beklenmedik bir aşka dönüşen ikinci şans hikâyesini anlatıyor.
Dizinin zengin oyuncu kadrosunda, başrollerin yanı sıra şu isimler yer alıyor:
Berk Cankat
Ali İpin
Senan Kara
Kubilay Tunçer
Şenay Gürler
Sanem Çelik
Öznur Serçeler
Feri Güler
Necat Bayar
Aslı İnandık
Gürhan Altundaşlar
Mert Denizmen
Tanıtımıyla sosyal medyada büyük ses getiren "Aşk ve Gözyaşı" yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.