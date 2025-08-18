Barış Arduç ve Hande Erçel'i buluşturan Aşk ve Gözyaşı dizisinden ilk fragman yayınlandı

Güney Kore'nin popüler dizisi "Queen of Tears"ın merakla beklenen Türk uyarlaması "Aşk ve Gözyaşı", ilk tanıtımıyla izleyicilerden büyük ilgi gördü. Barış Arduç'un hayat verdiği Selim ve Hande Erçel'in canlandırdığı Meyra karakterlerinin fırtınalı aşkını anlatan dizi, güçlü duyguları ve çarpıcı sahneleriyle şimdiden çok konuşuluyor.

O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanan "Aşk ve Gözyaşı", Eylül ayından itibaren atv ekranlarında olacak. Senaryosunu "Sadakatsiz" dizisiyle tanınan Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Engin Erden'in üstlendiği dizi, ölümcül bir hastalık haberiyle sarsılan bir evliliğin, beklenmedik bir aşka dönüşen ikinci şans hikâyesini anlatıyor.

Dizinin zengin oyuncu kadrosunda, başrollerin yanı sıra şu isimler yer alıyor:

Berk Cankat

Ali İpin

Senan Kara

Kubilay Tunçer

Şenay Gürler

Sanem Çelik

Öznur Serçeler

Feri Güler

Necat Bayar

Aslı İnandık

Gürhan Altundaşlar

Mert Denizmen

Tanıtımıyla sosyal medyada büyük ses getiren "Aşk ve Gözyaşı" yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.