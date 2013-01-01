Bates Motel kapılarını yeniden açıyor!

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Hitchcock‘ın kült filmi Psycho’dan yola çıkılarak yapılan Bates Motel, ikinci sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor

İlk sezonda Vera Farmiga, Freddie Highmore ve Max Thieriot‘un hayat verdiği Bates ailesinin, Oregon kasabasına gelerek satın aldığı moteli işletmeye çalışmasıyla şekillenen bir hikayeye sahip olan dizi, Bates ailesinin her bir ferdinin ayrı ayrı sakladığı sırları varken, geldikleri kasabanın tamamıyla gizem ve esrar üstüne inşa edilmiş olmasıyla daha da garip bir hal almıştı. Dizi bu sezon gerilim ve şiddet dozunu bir tık artırmış gibi. 2013'ün en iyi serilerinden olan Bates Motel, 2014'te de bu çizgisini koruyacak gibi.