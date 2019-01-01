Batman solo kariyerine devam edecek mi?

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Son olarak Ben Affleck'e teslim edilen Batman karakterinin beyazperdedeki solo maceraları devam edecek mi?

Anlaşılan o ki önümüzdeki yıllarda DC ve Marvel'ın sinemasal arenadaki kapışması şiddetini sinema severlere daha fazla hissettirecek!



Marvel'ın, Avengers'ına cevap olarak beyazperdeye taşınacak olan Justice League ve Batman ile Superman'ı tüm ihtişamıyla perdeye taşımayı hedefleyen Batman v Superman: Dawn Of Justice'in ardından şimdi de yeni Batman serisine dair dedikodular yayılmaya başladı. Her iki filmi de beyazperdeye taşıyacak olan Zack Snyder'ın bu yoğun takvimin üzerine yeni Batman filmine el atıp atmayacağı kesinleşmemişken, yapımcıların 2019 tarihini takvimlerine kazıdıkları rivayet edildi. Bats'e hayat verecek isim ise muhtemelen yine Ben Affleck olacak!



Gotham dizisiyle birlikte DC evrenini iyice genişleten yapımcıların, önümüzdeki yıllarda Batman dışında hangi Justice League kahramanlarının solo performanslarına yer açacağıysa büyük merak konusu!