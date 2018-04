Before I Go To Sleep filminden ilk fragman!

Başrollerini Nicole Kidman ve Colin Firth'in paylaştığı gerilim filminin ilk fragmanı görücüye çıktı!

2010 yılında yönettiği Brighton Rock filmiyle beyazcamdan beyazperdeye terfi eden genç yönetmen Rowan Joffe'un ikinci uzun metrajlı filmi olan Before I Go To Sleep filminden ilk fragman yayınlandı!



Her gece hafızası adeta sıfırlanan Christine, bir tarafta karanlık geçmişine ulaşmaya çalışırken, diğer yandan da kendisini öldürmeye çalışan kişiyi aramaktadır. Dürüstlüğü konusunda şüpheye düştüğü kocası Ben, şüpheliler listesinin en tepesindedir. Fakat hafızasını geri kazanma derdinde olan Christine, aslında kimseye güvenmemesi gerektiğini kısa sürede anlayacaktır.



Başrollerini Colin Firth ile Nicole Kidman'ın paylaştığı filmde, ikiliye Mark Strong eşlik ediyor! Filmin ülkemizdeki vizyon tarihiyse henüz kesinleşmiş değil!