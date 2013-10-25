Beklenen üç Türk filmi!

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Çok konuşulan ve merakla beklenen üç Türk filmi Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vizyona girmeye hazırlanıyor.

Benim Dünyam

25 Ekim 2013

Uğur Yücel’i hem yönetmen koltuğunda hem de kameranın karşısında gördüğümüz filmlerin arasına Ekim ayında gösterime görecek olan Benim Dünyam filmi de katılıyor. 2005 Hindistan yapımı olan “Black” filminin uyarlamasını yapan Uğur Yücel, filmde başrolü Beren Saat ile paylaşıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yazılan filmin senaryosunu Uğraş Güneş ve Can Yücel yazdı. Ayrıca filmin kadrosunda Ayça Bingöl ve Hazar Ergüçlü’yü görüyoruz.

