Ben Leman dizisi nerede çekiliyor? Ben Leman dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?

Ben Leman, bugün macerasına başladı. NOW TV ekranında yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Semih Bağcı yer alıyor. Dizinin özgün hikâyesi Yekta Torun'a aitken, senaryosu Torun'la birlikte Hilal Yıldız'ın imzasını taşıyor.

BEN LEMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

NTC Medya imzası taşıyan ve Semih Bağcı'nın yönettiği bu yapım, izleyicileri Ege'nin sıcaklığına davet ediyor. Dizinin çekimleri, huzur dolu manzaraları ve doğal güzellikleriyle ünlü olan Urla, Güzelbahçe ve Sığacık'ta gerçekleştiriliyor. Ege'nin bu özel atmosferi, dizinin hikâyesine görsel bir zenginlik katacak gibi görünüyor.

BEN LEMAN DİZİSİ KONUSU

Geçmişin gölgesinde kalan sırların gün yüzüne çıktığı, dostlukların ve aşkların en ağır sınavlarını verdiği çarpıcı hikâyesiyle "Ben Leman", izleyiciye sadece bir dizi değil; aynı zamanda yüzleşme, sorgulama ve yeniden doğuşun hikâyesini sunuyor.

Geçmişin sırlarıyla hayatları kesişen dört kadın ve bir adam; Leman, Şahika, Mine, Suzi ve Demir. Dostlukların ve aşkların sınandığı, sırların gün yüzüne çıktığı ve cesur yüzleşmelerin yaşandığı bu hikâye, huzurlu görünen ama derinlerde fırtınalar koparan atmosferiyle izleyiciyi içine çekecek.

BEN LEMAN DİZİSİ OYUNCULARI

"Ben Leman" dizisinin başrol ve ana kadrosunda yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler aşağıdaki gibidir:

Burçin Terzioğlu -Leman Bilgin (Başrol)

Özgür Çevik- Demir Arıkan

Selin Şekerci- Mine Candan

Duygu Sarışın- Şahika Soyluhan Karaca

Gökçe Eyüboğlu- Suzan Akın

Tansel Öngel- Güney Karaca

Şebnem Sönmez- Meryem Bilgin

Dizinin kadrosunda bu isimlerin yanı sıra; Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Güneş Hayat, Erhan Alpay, Merve Ateş, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ceren Ayruk, Kaan Akkaya, Deniz Gürkan, Duygu Üstünbaş, Sena Başdoğan ve Tahir Yılmaz gibi birçok başarılı oyuncu da yer alıyor.