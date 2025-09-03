Ben Leman dizisinin fragmanı yayınlandı! Konusu ne, oyuncuları kimler?

Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu iddialı dizi "Ben Leman", yeni sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday. Özgün hikâyesi Yekta Torun'a, senaryosu ise Hilal Yıldız'a ait olan dizi, çekimlerine İzmir'de devam ediyor ve yakında NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Ben Leman Dizinin Konusu

"Ben Leman", geçmişin sırlarıyla yolları kesişen beş karakterin; Leman, Şahika, Mine, Suzi ve Demir'in sürükleyici hikâyesini merkezine alıyor. Dostlukların ve aşkların sınandığı, yıllar önce saklanan sırların birer birer ortaya çıktığı bu dünyada, sakin görünen hayatların derinliklerindeki fırtınalar gözler önüne seriliyor.

Ben Leman Oyuncu Kadrosu

Dizinin zengin oyuncu kadrosunda birçok usta ve başarılı isim yer alıyor:

Başroller: Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel, Şebnem Sönmez

Diğer Oyuncular: Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Güneş Hayat, Erhan Alpay, Merve Ateş, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ceren Ayruk, Kaan Akkaya, Deniz Gürkan, Duygu Üstünbaş, Sena Başdoğan, Tahir Yılmaz

Ben Leman fragman