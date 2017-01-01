Lauren Oliver'ın aynı adlı bestseller gençlik romanından uyarlanan Ben Ölmeden Önce / Before I Fall, tek bir günün içine sıkışan Samantha'nın inanılmaz hikayesini anlatıyor.

17 yaşındaki Samantha okulda harika bir arkadaş grubuna ve mükemmel sevgiliye sahiptir. Ancak bir gün her şey değişir. Geçirdiği bir kaza sonucu Samantha esrarengiz bir şekilde, tekrar tekrar aynı günü yaşamaya başlar. Her sabah aynı güne uyanan Samantha, gün boyunca herkesin ne yaptığını biliyor fakat ne denerse denesin sonunda günü baştan yaşamaya başlıyor. Hayatınızı kökünden değiştirmek ve gerçek aşkı bulmak için tek bir gün bile farklılık yaratabilir mi?





Hikaye kurgusuyla çok beğenilen ve eleştirmenlerin "Twilight jenerasyonunun Groundhog Day'i"olarak tanımladığı filmin başrollerinde Hollywood'un yükselen yıldızları Zoey Deutch (Vampire Academy, Dirty Grandpa) ve Halston Sage (Neighbors, Paper Towns) yer alıyor.

