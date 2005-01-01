Haftanın en iddialı yapımı, Çağan Irmak'tan 'Benim Adım Feridun'. Filmde Halil Sezai ve Büşra Pekin başrolleri paylaşıyor.

Bu hafta sinema solanlarında ikisi yerli 5 yeni film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...



Benim Adım Feridun

2005 yılında çektiği "Babam ve Oğlum" adlı film ile adını duyuran ve 2008'de çektiği "Issız Adam" filmi ile başarı kazanan yönetmen Çağan Irmak'ın son filmi "Benim Adım Feridun"da Halil Sezai Paracıkoğlu, Büşra Pekin, Suzan Aksoy, Tarık Pabuçcuoğlu, Güngör Bayrak, Cem Kurtoğlu, Ayşe Tunaboylu, Defne Yalnız, Kadriye Kenter ve Özge Borak rol alıyor.

Çağan Irmak'ın Mahir Ünsal Eriş'in aynı adlı eserinden sinemaya uyarladığı filmin konusu şöyle; Kendini uzun süreli ,kazanılmış bir ilişkinin rahatlığına bırakmış olan Ersan (Halil Sezai Paracıkoğlu), sevgilisi Ayla (Özge Borak) tarafından terk edilir. Birkaç haftalık geri kazanma çabası sonuç vermeyince bu ayrılığı kabullenmeye ve yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu düşünür. Erdek’teki çocukluk evine gider, orada da aradığı huzuru bulamayan Ersan çareyi uzun süredir gitmediği Erdek sahiline gitmekte bulur. Sahile yakın bir düğün salonundan gelen sesler dikkatini çeker ve bir şeyler içip çıkarım düşüncesiyle girdiği düğündeki damadın babası onu yıllar önce küsüp Almanya’ya yerleşen kardeşinin oğlu Feridun sanır.

Hayatındaki tualde ayrılık acısının resminin çizildiğini sanan Ersan, kendi mutluluğunu düğünde bulacaktır. Hoşuna giden bu oyunu kısa tutup ilk fırsatta kaçarım sanırken karşısında damadın kuzeni Hayal’i (Büşra Pekin) görmesiyle yeni kimliği ile yaşayacağı çılgın bir gecenin tam ortasında bulur kendini. Geceyle birlikte ilginç olaylar art arda onu beklemektedir.







Geliş

Kanadalı yönetmen Denis Villeneuve'ın yönettiği ve Amy Adams, Jeremy Renner, Michael Stuhlbarg ve Forest Whitaker gibi isimlerin rol aldığı film Ted Chiang'ın kısa öyküsünden sinemaya uyarlandı. Film, dünya dışı yapıların uzaydan yeryüzünde farklı noktalara iniş yapmasıyla, dil bilimci Dr. Louise Banks (Amy Adams) ve ekibinin uzaylıların geliş amacını çözmesine odaklanıyor. Uzaylıların barışçıl mı yoksa istilacı mı olduğunun anlaşılmaya çalışıldığı bilimkurgu türündeki film, 15. Filmekimi'nde izleyici karşısına çıkmıştı.

Kaptan Fantastik

Matt Ross'un yazıp yönettiği filmde Viggo Mortensen, George MacKay, Frank Langella, Samantha Isler, Annalise Basso ve Kathryn Hahn gibi isimler rol alıyor. Çocuklarını medeniyetten uzakta ve farklı bir eğitim sistemiyle yetiştiren bir çiftin yaşadıklarını anlatan filmin konusu şöyle: "Ben ve Leslie, çocuklarını toplumsal normlardan uzakta, Kuzeybatı Pasifik'te satın aldıkları bir arazide yetiştirirler. Aile başlangıçta çok mutludur ancak Leslie'nin ölümüyle yaşadıkları bu cennet düzen bozulur. Ben, şehre götürmeye mecbur kaldığı çocuklarının, bu yeni hayat tarzının içinde kaybolmamaları için uğraşırken bir yandan da onları annelerinin olmadığı yeni bir hayata hazırlamaya çalışır. Leslie'nin ailesinin baskıları ve çocuklarının arkasından dolaplar çevirdiklerine inanmaya başlamasıyla Ben, yepyeni bir babalık sınavıyla karşı karşıya kalır ve kendi yöntemlerini sorgulamaya başlar."

Rus'un Oyunu

Levent Özdemir'in yazıp yönettiği ve Fırat Tanış, Leonid Kulagin, Anastasiya Klyeva ile birlikte başrolünde oynadığı film, bir Rus bilim adamının, kızının intikamını almak için kurduğu planı konu alıyor.



Canavarın Çağrısı

Sigourney Weaver, Felicity Jones, Lewis MacDougall ile Liam Neeson'un rol aldığı filmin yönetmeni Juan Antonio Bayona. "Canavarın Çağrısı" adlı ödüllü romandan esinlenilen ve senaryo uyarlaması da bu kitabın yazarı Patrick Ness tarafından yapılan fantastik dram türündeki film, canavar ve peri masallarının fantastik dünyasına kaçmak üzere olan, hastalığın pençesindeki annesi ölüm döşeğinde yatan ve bulunduğu okulda zorbalarla uğraşan 12 yaşındaki bir çocuğun, bu zorluklarla başa çıkmak için beklenmedik bir şekilde en ihtimal dışı dostunu çağırmasını konu alıyor.