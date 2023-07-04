Bergüzar Korel "On Saniye" ile film setlerine geri dönüyor

Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, kızı Leyla’yı dünyaya getirdikten sonra ilk kez setlere dönüyor. Başarılı oyuncu, Sky Film‘in imza attığı “On Saniye” adlı sinema filminde kamera karşısına geçecek.

Korel‘e başrolde Bige Önal eşlik ediyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bugün Balat‘ta sete çıkacak olan filmde Bergüzar Korel‘e başrolde Bige Önal eşlik ediyor. Bergüzar Korel’in “Zeynep”, Bige Önal’ın “Elif” rolünü canlandıracağı filmde bir anneyle, öğretmenin etkileyici hikayesi beyazperdeye aktarılacak.

“On Saniye“de Bergüzar Korel‘in kızını minik yetenek Defne Burnaz canlandıracak.

Senaryosunu Erdi Işık’ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ceylan Özgün Özçelik oturacak.

Setlere hızlı bir dönüş yapan Bergüzar Korel filmi bitirdikten sonra ağustos ayında da OGM Pictures‘ın Amazon Prime için çekeceği ilk yerli dizi olan “Kanlı Yayın“da başrol oynayacak. 8 bölümlük diziyi Can Ulkay yönetecek.