Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’li 'İlk ve Son'un ilk fragmanı geldi
İzleyicinin büyük bir merakla beklediği, Ortaks Yapım imzalı popüler dizi "İlk ve Son"un yeni sezonu için detaylar ve tanıtım materyalleri nihayet gün yüzüne çıktı. Peki 'İlk ve Son' 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
HBO Original dizisi olarak da lanse edilen yapım, yeni hikayesi ve güçlü başrol kadrosuyla Ocak ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Dizinin bu yeni hikayesindeki ana karakterleri, yani "Güneş ve Serkan" rollerini, Türk televizyon ve sinemasının iki deneyimli ismi olan Bergüzar Korel ve Timuçin Esen üstleniyor.
Bu güçlü ikilinin uyumu, yayınlanan ilk tanıtım videosu ve yeni fotoğraflarla şimdiden büyük ilgi çekmiş durumda. Dizinin senaryosu yetenekli kalem Hakan Bonomo'ya aitken, yönetmen koltuğunda ise Devrim Yalçın oturuyor.
Korel ve Esen’in derinlemesine işleyeceği bu aşk hikayesine, yardımcı rollerde de birbirinden önemli isimler eşlik ediyor. Dizinin zengin oyuncu kadrosunda; Deniz Celiloğlu, Gizem Erdem, Cemal Toktaş, Durukan Çelikkaya, Tuğçe Altuğ, Aydan Taş, Melisa Berberoğlu, Mustafa Enis Bilir, Çağan Doruk Demirel, Zeynep Vehaplar ve Sennur Nogaylar ile usta oyuncu Metin Belgin gibi isimler yer alıyor.