Beş Kardeş ara verdi!

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Kanal D’nin büyük umutlarla yayına başlayan dizisi ‘Beş Kardeş’ dün akşam yayınlanan 5. bölümünden sonra ara verdi. Beş Kardeş dizisinin ara vermesi haberine sosyal medyadan tepkiler yağdı.

Yönetmenliğini Leyla ile Mecnun dizisinden tanıdığımız Onur Ünlü’nün yaptığı baş rollerinde Serkan Keskin, Osman Sonant, Tansu Biçer, Nadir Sarıbacak, Fatih Artman, Serdar Orçin, Melisa Sözen ve Nihal Yalçın’ın oynadığı ‘Beş Kardeş’ dizisi 5. bölümünden sonra yayına ara verdi.



Beşinci bölüm sonunda dizi jeneriğinde ve dizinin sosyal medya hesaplarında ‘Çılgınca sevmeye kısa bir ara! Beş Kardeş yeni bölümleriyle Haziran'da devam edecek... ’ yazılı bir afiş paylaşıldı.



Kanal D’nin büyük umutlar beslediği dizinin ara verilmesine sosyal medyadan tepki yağdı. Dizinin istenen reyting oranlarına ulaşmadığı ve bu yüzden yayına ara verdiği sosyal medyada gecenin konusu oldu.



DİZİNİN HAYRANLARI İSYAN ETTİ

İşte sosyal medyada paylaşılan mesajlardan bazıları:



- Biz niye Emmy'e aday olamıyoruz? Çunku Sizin Reytingler Bunları istiyor. Yazıktır # BEŞKARDEŞ 'i reytinge kurban etmyin.

- Çılgınlar Gibi bekleyeceğiz !!! Çunku Deli Gibi sevmek ruhumuzda var...

- Neydi şimdi bu yaaaa, Haziran ne demek Allah sizi bildiği gibi yapsın.

- Halkın %50si anlamıyor diye kaldırılan diziler Kervanı

- Siyaseti, futbolu, Çalıntı reklamcılığı, korku filmlerimizi hepsini geçtim de, diziler de bari biraz Kalitemiz olsun be

- # BEŞKARDEŞ varken insanı aptal Yerine koyan gerzek dizileri izleyen caanım Halkım, hiç şaşırtmadınız beni





