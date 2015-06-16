Hasret bitiyor! Beş Kardeş yarın akşam (16 Haziran 2015) Kanal D ekranlarına geri dönüyor.

Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini Onur Ünlü’ nün yaptığı, başrollerinde Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Nadir Sarıbacak, Tansu Biçer, Osman Sonant, Fatih Artman, Köksal Engür ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı sevilen dizisi “Beş Kardeş” sürpriz gelişmeleri ile kaldığı yerden devam ediyor.Balıkçı Sait, gazeteci Nazım, imam Turgut, bodyguard Orhan ve hayta kardeş Aziz’den oluşan Başeğmez Kardeşler’ in hikayesinin anlatıldığı dizinin yeni bölümü 16 Haziran Salı akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.Birbirine tamamen zıt olan Başeğmez kardeşlerin yepyeni maceraları yaz akşamlarınıza keyif katacak. Beş Kardeş 16 Haziran Salı akşamı Kanal D’de!Yapım: Ay YapımYapımcı: Kerem ÇatayYönetmen:Onur ÜnlüSenaryo:Onur ÜnlüMüzik: Toygar Işıklıİdari Yapımcı: Yamaç OkurGörüntü Yönetmeni: Hakan OkumuşSanat Yönetmeni:Hasan DoğanOyuncular: Serkan Keskin (Sait), Osman Sonant (Orhan), Tansu Biçer (Turgut), Nadir Sarıbacak (Nazım), Fatih Artman (Aziz), Nihal Yalçın (Canan), Melisa Sözen (Fahriye), Serdar Orçin (Kudret), Ayşen Gruda (Mukadder), Köksal Engür (Osman Amca), Merve Ateş (Melike), Ece Dizdar (Şevval), Ahmet Kaynak (Taşkın), Eren Şahin (Birol), Kuzey Yücehan (Hasan), Serhat Talay (Hakkı), Zeynep Kızıltan (Yasemin), Gizem Erdem (Deniz), Vedat Erincin (kahya), Merve Dizdar (Fatma), Bahar Selvi (Sema), Sabriye Kara (Asiye), Ercü Turan (Şehsuvar), Banu Fotocan (Necla), Erşan Utku Ölmez (Efkan), Tevfik Yapıcı (İrfan)(DHA)