'Beş Kardeş' izleyicilerden fotoğraf bekliyor

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Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın yaptığı, yönetmenliğini ve senaryosunu ünlü senarist Onur Ünlü’nün üstlendiği “Beş Kardeş” dizisi sosyal medya aracılığıyla çok konuşulacak bir organizasyona imza attı.

“Kardeşleriniz ya da kardeşim dediklerinizle çektirdiğiniz fotoğrafları gönderin, jenerikte yayınlayalım” çağrısına dizinin sevenleri de kayıtsız kalmadı.



Yapılan çağrının ardından sosyal medya hesaplarına kısa sürede binlerce fotoğraf geldi. “#jeneriklikkardeşlik etiketiyle Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden paylaşılan fotoğraflar, dizinin her hafta yenilenecek bitiş jeneriğinde yer almaya devam edecek.



Özlenen kardeşlik duygusunu ekrana taşıyan “Beş Kardeş” her Pazartesi saat 20.00’da Kanal D’de.



(DHA)