Better Call Saul’un kadrosu netleşiyor!

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AMC‘nin sevilen dizilerinden geçtiğimiz yıl final yapan Breaking Bad‘in spin-off’u Better Call Saul‘un kadrosuna üç oyuncu daha eklendi

Insidetv‘nin haberine göre Patrick Fabian (Last Exorcism), Rhea Seehorn (Whitney) ve Michael Mando (Pysch) dizinin kadrosuna katılan son isimler oldu.



Diziye katılan isimlerin hangi karakteri canlandıracakları ile ilgili bilgiler önümüzdeki günlerde açıklanacak. Better Call Saul, Breaking Bad‘deki şüpheli avukat Saul Goodman‘ın (Bob Odenkirk) maceralarına odaklanıyor ve Kasım ayında yayınlanması planlanıyor.