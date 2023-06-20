Beyazıt Öztürk açıkladı: Beyaz Show ekranlara geri dönüyor!

2018 yılında ekranlara veda eden Beyaz Show, 5 yıl aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Müjdeli haberi Beyazıt Öztürk açıkladı.

BEYAZIT ÖZTÜRK: BU SENE BAŞLIYORUZ

Aspor'a bağlanan Öztürk, "Bu sene başlıyoruz. Hem Beyaz Show hem de yarışma programı olacak" dedi. Öztürk'ün sunacağı programın hangi kanalda olacağı ise henüz belli değil.

Beyaz Show, 1996 yılından 2018 yılına kadar toplam 22 sezon sürdü.