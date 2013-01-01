Beyazperdede "komedi" savaşı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ocak ayından beri satılan 20 milyon 512 bin 807 biletin 13 milyon 348 bin 38'ini rekor için yarışan yerli komediler oluşturdu.

Beyazperde'de "Recep İvedik 4", "Eyvah Eyvah 3" ve "Düğün Dernek" arasındaki zirve savaşı, yılın ilk 10 haftasında bilet satışını yüzde 34,7 arttırdı.



Boxoffice'den alınan billgiye göre, geçen yıl aynı dönemde 15 milyon 224 bin 846 olarak gerçekleşen bilet sayısı, yerli komedilerin birbiri ardına vizyona girmesiyle 20 milyon 512 bin 807 bilet satılmasını sağladı.



Ocak ayından beri en çok izlenen 4 film de komedi türündeki yerli yapımlar olarak dikkati çekerken, bu filmlerin bilet satışı 13 milyon 348 bin 38 olarak gerçekleşti.



Recep İvedik 4, "tüm zamanlar rekoru"nu kırabilecek mi?

Serinin dördüncü filminde kendi rekorunu kırarak vizyondaki 4'üncü haftasında 6 milyon 60 bin 983 seyirciye ulaşan "Recep İvedik 4", bu yılın "en çok izlenen filmi" olarak, "Düğün Dernek " ile rekabetini sürdürüyor.



2013'ün son günlerinde gösterime giren "Düğün Dernek", bugüne kadar 6 milyon 694 bin 395 biletli seyirciyle ulaşarak, istatistiklerin tutulduğu 1989 yılından bu yana "en çok izlenen film" rekorunu ele geçirmişti.



Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolleri paylaştığı film, zirveyi kaptırmamak için 21 Mart'tan itibaren daha önce yayınlanmayan 30 dakikalık bir bölümün de eklendiği versiyonuyla yeniden sinema severlerin beğenisine sunulacak. Düğün Dernek, ocak ayından itibaren hazırlanan 2014 listesinde ise üçüncü sırada yer alıyor.



Komedyen Ata Demirer'in Demet Akbağ ile rol aldığı serinin üçüncü filmi "Eyvah Eyvah 3", 7' haftasında 3 milyon 300 bin 919 biletli izleyiciyle buluşarak bu yılın en çok izlenen ikinci filmi oldu.



Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yaz Tolga Çevik ile Ezgi Mola'nın romantik komedi türündeki filmi "Patron Mutlu Son İstiyor" ise 1 milyon 294 bin 639 seyirciyle 4'üncü sırada yer alıyor.



3 Ocak- 16 Mart döneminde en çok izlenen film ve seyirci sayıları ise şöyle:



Sıra Film Toplam Seyirci

1. Recep İvedik 4 6.060.983

2. Eyvah Eyvah 3 3.370.919

3. Düğün Dernek 2.621.497

4. Patron Mutlu Son İstiyor 1.294.639

5. Karlar Ülkesi 1.103.337

6. bi küçük Eylül meselesi 800.303

7. 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi 551.382

8. Çılgın Dersane 3 547.956

9. Herkül: Efsane Başlıyor 540.943

10. Sağ Salim 2: Sil Baştan 507.264

(AA)