Bihter filminden yeni fragman: Aşkının peşinden koşmak güç değil mi?

Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in üstlendiği, senaryosunu Merve Göntem’in kaleme aldığı film Bihter 16 Kasım'da Prime Video'da izleyiciyle buluşacak. Prime Video, Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünde yer aldığı 'Bihter'den yeni fragman paylaştı.

Halit Ziya Uşaklıgil’in ikonik eseri ‘Aşk-ı Memnu’nun yeniden yorumu olan Bihter; izleyicileri 1920’li yılların başına götürüyor.

Bihter’in hayatı, annesinin hataları ve bu yüzden maruz kaldığı imalı bakışlar tarafından gölgelenmiştir. Görkemini kaybetmiş bir hayat sürmeye pek bir itirazı yokken zengin Adnan Bey’in evlilik teklifini, dönüşmekten korktuğu annesinden kurtulmak için kabul eder. Fakat annesine karşı duyduğu hırs, fark etmeden kendisinin de aynı hataları yapmasına neden olur. Güçlü, para sahibi ve arzulanan bir kadın olmanın ne demek olduğunu keşfettikçe; dönüşeceği hal Bihter’e zor günler yaşatacaktır.

1920’li yılların başında geçen bu evrensel hikayeyinin oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah’ın yanı sıra; Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor.