Bilim kurgu filmlerinin seyircisi arttı

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Geçmiş yıllarda sınırlı bir izleyici kitlesine sahip olan bilim kurgu filmleri, bu yaz arka arkaya gösterime giren devam yapımlarıyla seyirci sayısını yükseltti.

Beyazperdede en çok dram ve komedi ağırlıklı filmlerin tercih edilmesine rağmen, yaz başından beri birbiri ardına gösterime giren bilim kurgu filmlerini 2 buçuk milyona yakın kişi seyretti.



Box Office Türkiye verilerinden derlenen bilgilere göre, yerli filmlerin gişedeki ağırlığının yanı sıra teknolojinin bütün imkanlarının kullanıldığı dev bütçeli bilimkurgu yapımları da dikkatleri çekiyor.



En iyi açılış yapan Transformers filmi

Bu yılın en çok seyredilen filmler listesinde ilk sıraları yerli komedi filmleri alırken Transformers serisinin son filmi "Transformers Kayıp Çağ" ise listede 10'uncu sıraya yükseldi. Optimus Prime önderliğinde Autobotların dünyayı uzaydan gelen yeni tehditlere karşı korumak için yeni bir savaşa girmelerini konu alan filmi, 730 binden fazla kişi izledi.



Film, Türkiye'de vizyona girdiği ilk haftasonu 188 bini aşkın izleyiciye ulaşmasıyla en iyi Transformers filmi açılışına imza attı. "Transformers Kayıp Çağ", bu başarısıyla son 2 yıldır haziran ayında vizyona giren filmler içinde en iyi açılış rakamını da elde etti.



Serinin ilk filmi "Transformers"ı 2007 yılında 409 bin seyirci izlerken, 2009'daki Transformers: Yenilenlerin İntikamı'nı 347 bin, 2011'deki Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü'nü ise 646 bin kişi beyazperdede görmüştü.



