Bir dizi daha veda etti!

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Show TV'de yayınlanan Beyaz Yalan adlı dizi 6. bölümüyle ekranlara veda etti.

Kutsi, Deniz Baysal, Ebru Aykaç, Ege Aydan, Elif İskender, Çağlar Sayın, Seher Terzi, Onur Dikmen ve Ebru Aytemur oynadığı 'Beyaz Yalan' adlı dizi yayından kaldırıldı.



Yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman'ın yaptığı 'Beyaz Yalan' 23 Mart tarihinde yayınlanmaya başlamıştı. 6. bölümü 2 Mayıs Cumartesi günü ekrana gelen 'Beyaz Yalan', Show TV'nin yayın akışından çıkarıldı.



'Beyaz Yalan, iki genç kızın hayatlarının kesişmesini anlatıyordu.