Kanal D'nin büyük umutlarla başlayan dizisi 'Urfalıyam Ezelden' pazar günü yayınlanan 5. bölümüyle ekranlara veda etti.

Zuhal Olcay,

Pazar akşamları Kanal D'de yayınlanan Bülent İnal, Dolunay Soysert, Öykü Gürman,Settar Tanrıöğen gibi önemli oyuncuların rol aldığı "Urfalıyam Ezelden" dizisi ekrana veda etti. Pazar günü 5. bölümü yayınlanan dizi, reytinglere yenildi ve ekran macerası kısa sürdü.Dizinin 5. bölümü Total'de 5. AB'de 8. olunca kanal tarafından yayından kaldırıldı. Haberi dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Twitter hesabından duyurdu.Dizinin yayından kaldırılmasına İbrahim Tatlıses de isyan etti. İşte İbrahim Tatlıses'in attığı tweet'lerden bazıları;- "Şiir gibi yazılmış bir hikaye URFALIYAM EZELDEN memleketimdir diye FERYAT etmiyorum ayrıca BENİM ADIM GÜLTEPENİN'de arkasında DURDUM.! E ??"- "URFALIYAM EZELDEN'nin kadrosu BELA herkes BELA OYNAMIŞ İçindeki dramı türküleri ben URFALIYAM benim AKLIMA bile gelmedi böyle bir İŞ.!"- "ŞANLI Urfalılar ne dıruyorsunuz gün bugündür adam gibi bir dizi çekiliyor URFALIYAM EZELDEN ve bir yöneticinin EGOSU yüzünden KALKIYOR..!!"