Bir film izledim sigarayı bıraktım

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Sigarayı bırakmanız için yeni bir önerimiz var. Bir sinema filmi; ‘Bırakmak İstiyorum’ 4 Nisan’da vizyona giriyor. Film, Terapist Emre Üstünuçar’ın terapistlik tecrübeleri ışığında sigara bağımlılığına tutulan bir ayna… Filmi, Üstünuçar’dan dinledik.

Sigarayı bırakma terapilerini sinemaya taşımaya nasıl karar verdiniz?

15 yıl sigara içtikten sonra sigaradan kurtulalı 10 yıl oldu. Dokuz yıldır da sigara bıraktırma terapistliği yapıyorum. Bugüne kadar binlerce sigara içicisiyle çalıştım, her yaştan, meslekten. Fakat daha çok sigara içicisine yardım etmem gerektiğini hissediyordum hep. Şimdi sigarayı bırakmayı çok kolaylaştırdık; onların şehirlerine gidiyoruz. Kullanıcılar sinemaya girecekler, bir sigara paketi fiyatına sigaradan kurtulacaklar. Bu proje benim iki yıllık hayalimdi. Bunun için inanılmaz mutluyum; düşünsenize bu proje sayesinde yüzbinlerce insanı sigaradan kurtarma fırsatımız olacak. Bundan daha iyi amaçlı, iyi niyetli bir proje olabilir mi?



‘Bırakmak İstiyorum’ nasıl filmleşti?

Filmin yönetmeni Yücel Yolcu ile altı saat süren terapi seminerimin bir deneme çekimini yaptık. Bu çekimi 100 dakikaya indirdik ve pek çok sigara içicisine seyrettirdik. İnanılmaz bir şey oldu ve seyredenlerin tamamı çok etkilendi ve büyük bir çoğunluğu da sigarayı bıraktı. Farklı kesimlerden pek çok insana seyrettirdik, tepkiler hep aynıydı: “Harika bir şey bu!” Daha sonra Böcek Film’in kurucuları sevgili Oğuz ve İpek de filmi seyrederek sigarayı bıraktılar. Ardından bizim heyecanımızı hissederek, bu filmi beyazperdeye taşımamızı sağladılar.



