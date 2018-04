Bir gün yolunuz 10. köye düşerse...

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

8 yeni film vizyonda!

Bahadır Abşin'in yönettiği "10. Köy Teyatora: Yalanın Bilinmediği Bir Köy" izleyiciyle buluşuyor. Necmi Yapıcı, Tanju Tuncel, Ümit Bakış ile Fırat Albayram'ın oynadığı fantastik komedi türündeki filmin müziklerini Hüsnü Arkan yaptı.



Filmde, Antik Yunan Tiyatrosu'nun temsilcisi Dionysos'un yaşadığı 10. Köy'e yolları düşen bir öğretmen ve bir tiyatro kumpanyasının köylülerle yaşadıkları anlatılıyor.



"Bensiz"

Ahmet Küçükkayalı'nın yönettiği ve senaryosunu yazdığı "Bensiz" filminin oyuncu kadrosunda Metin Akdülger, Öykü Çelik, Nurhan Yılma ile Cengiz Orhonlu yer aldı.



Filmde, profesyonel bir futbolcu olma hayali kuran bir sporcunun hayatının bir müdahale sonrası felç olmasıyla nasıl değiştiği beyazperdeye aktarılıyor.



"Öteki Kadın"

"The Notebook", "Unhook the Stars", "Face Off", "My Sister's Keeper" filmlerinin yönetmeni Nick Cassavetes'in yönettiği "Öteki Kadın/The Other Women" izleyiciyle buluşacak.



Senaryosunu Melissa Stack'ın kaleme aldığı filmde, Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton ile Don Johnson rol aldı.



Komedi türündeki filmde, sevgilisi Mark'ın evli olduğunu öğrenen Carly'nin yaşadıkları anlatılıyor.



"Düş ve Gerçek"

Yönetmenliğini, senaryosunu da yazan Arnaud Desplechin'in üstlendiği "Düş ve Gerçek/Jimmy P" filminde, Benicio Del Toro, Mathieu Amalric, Gina McKee ile Larry Pine izleyici karşısına çıkacak.



66. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan "Düş ve Gerçek", Georges Devereux'un alanında çığır açan etnografik psikanaliz çalışması "Reality and Dream: Psychotherapy Of A Plains Indian" adlı kitabından uyarlandı.



Gerçek bir hikayeye dayanan filmin konusu özetle şöyle:

"2. Dünya Savaşı'nda Fransa'da savaşan Jimmy Picard, savaş sonrasında çektiği şiddetli baş ağrıları, ani görme ve işitme kayıpları üzerine hastaneye yatar. Doktorlar Jimmy üzerinde çeşitli testler uygulamalarına rağmen rahatsızlığının nedenini bir türlü bulamaz. Bunun üzerine Jimmy, Fransız bir antropolog, psikolog George Devereux'a yönlendirilir. Normal şartlar altında asla tanışmayacak, hiçbir ortak noktaları olmayan ikili arasında ilk seanslardan itibaren karşılıklı güven ve saygıya dayalı samimi bir ilişki kurulur."



"Son Üç Gün"

McG'nin yönetmen koltuğuna oturduğu "Son Üç Gün/3 Days to Kill" filmi, seyirciye aksiyon dolu anlar yaşatacak.



Senaryosunu Fransız yönetmen ve yapımcı Luc Besson ile Adi Hasak'ın yazdığı filmde, ünlü oyuncu Kevin Costner, uluslararası bir casusu canlandırıyor.



Filmde, başrollerde Costner'a Amber Heard, Hailee Steinfeld ve Connie Nielsen eşlik etti.



Çekimleri Paris'te gerçekleştirilen filmin hikayesi şöyle gelişiyor:



"Tehlikeli gizli servis ajanı Ethan Runner (Kevin Costner) yakalandığı ölümcül hastalık nedeniyle eski eşi ve kızıyla daha sıcak bir ilişki kurmaya çalışmaktadır. Bu arada tamamlaması gereken son bir görev vardır. Bu görev onun yaşaması için son bir şanstır fakat karşısında azılı teröristler ve zorlu bir yol vardır."





- "Sabotaj"









"Tehlikeli Takip" filminde polislerin hayatını gerçekçi ve cesurca

perdeye aktarmasıyla ünlenen yönetmen David Ayer'in son filmi "Sabotaj"da, "beyazperde efsanesi" Arnold Schwarzenegger kamera karşısına geçti.



Schwarzenegger'ın yanı sıra Sam Worthington, Olivia Williams ile Terrence Howard'ın oynadığı filmin senaryosunu yönetmen Ayer, Skip Woods ile birlikte yazdı.



Gerilim aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen ABD yapımı filmde, uyuşturucu baskını yapan özel timin maceraları aktarılıyor.



"Şanslı Sayılar"

Yönetmenliğini ve senaristliğini Eduard Cortes'in üstlendiği gerçek bir hikayeden uyarlanan "Şanslı Sayılar/The Pelayos" vizyona girecek.



İspanyol yapımı filmin oyuncu kadrosunda Daniel Brühl, Lluis Homar, Blanca Suarez, Marina Salas ve Miguel Angel Silvestre yer aldı.



"Fındık İşi"

Peter Lepeniotis'in yönettiği ve Will Arnett, Brendan Fraser, Liam Neeson ile Katherine Heigl'in seslendirdiği "Fındık İşi" haftanın tek animasyon yapımı...



Türkçe dublajlı ve 3 boyutlu vizyona girecek filmde, yaşadığı yerden memnun olmadıkları için büyük şehire yerleşen sincap Surley ve arkadaşı fare Buddy'nin yaşadıkları anlatılıyor.



(AA)