'Bir tecavüz festivali'

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Game of Thrones'un 4. sezonu Amerika'da olaylı başladı

Her daim cesur sahneleriyle ön plana çıkan dizi, bu defa izleyiciler tarafından 'fazla ileri gitmekle' suçlanıyor. Diziye yeni katılan prensin dizinin ilk sahnelerinden birinde, birkaç hayat kadınını teker teker soyması ve daha sonra gerçekleştirdiği eşcinsel eğilimler ABD 'nin muhafazakar çevresini kızdırdı. Reyting rakamlarına göre 700 bin izleyici bu sahne sırasında diziyi izlemeyi bıraktı, kanal değiştirdi. Twitter 'daki yorumlar ise; "Dizi artık çok ileri gitti. Fazlaca tecavüz ve cinayet var. Bu kadarını izlemekten keyif almıyoruz!" denildi.

Şiddet ve sağlıksız ilişkiler normalleştiriliyor

Dizide yer alan aşırı müstehcen sahnelere rağmen, akşam 9'da başlaması da ailelerin tepkisini çekti. Twitter'da yapılan yorumlardan biri ise, "Game of Thrones artık tam anlamıyla bir tecavüz festivaline dönüştü" şeklinde oldu. Yapımcılar Birliği'nden de tepkiler yükseldi: "Bu sahneler şiddeti ve sağlıksız ilişkileri normalleştirmektir. Televizyonda bu sahneleri izlemenin hiçbir anlamı yok!