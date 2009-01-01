"Bir Zamanlar Anadolu'da"dan Bristol'a

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Nuri Bilge Ceylan filmi "Bir Zamanlar Adadolu'da"daki Doktor Cemal rolüyle çıkış yapan Muhammet Uzuner, İngiliz yapımı bir filmde kamera karşısına geçti.

Nuri Bilge Ceylan’a Cannes’da jüri büyük ödülü kazandıran “Bir Zamanlar Adadolu’da”nın Doktor Cemal’i olarak dünya çapında beğeni toplayan oyuncu Muhammet Uzuner, şimdi de İngiliz yapımı bir sinema filmi için haziran başından bu yana Bristol’de kamera karşısında. ‘Light Years’ (Işık Yılları) adlı filmin yönetmeni Esther May Campbell. 2009 yılında ‘September’ adlı kısa filmiyle İngilizlerin Oscar’ı sayılan BAFTA (Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi) ödülüne layık görülen İngiliz yönetmen, “Bir Zamanlar Anadolu ’da” filminin Bristol gösteriminden bu yana Dee rolü için Muhammet Uzuner’i düşündüğünü belirtiyor. Filmin diğer oyuncuları arasında müzisyen-oyuncu Beth Orton ve Game of Thrones dizisinden tanıdığımız Clive Russell da var.



İstanbul ’da tanıştığı bir İngiliz (Beth Orton) ile evlenerek yaşamına İngiltere’de devam eden Türkiyeli bir ziraat mühendisini canlandıran Muhammet Uzuner; “Esther beni “Bir Zamanlar Anadolu’da”da izlemiş ve Dee rolü için çok uygun bulmuş. Bana ulaştıklarında çok heyecanlandım. Senaryoyu okuyunca hem hikayenin bütününden hem de oynamam istenen karakterden çok etkilendim ve hemen kabul ettim” diyor. ‘Third Films’in yapımcılığını üstlendiği film, BFI (Britanya Film Enstitüsü) ve Creative England tarafından destekleniyor. Çekimlerinin Haziran sonunda bitirilmesi hedeflenen ‘Light Years’, 8 yaşında bir kız çocuğunun annesini aramak için çıktığı zorlu yolculuğu yoğun bir atmosfer içerisinde anlatıyor. Bir günde geçen film, ailevi, toplumsal, kültürel ve çevreyle ilgili çağımızın sorunlarına değiniyor.