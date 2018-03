Doğu Ekspresinde Cinayet, Muhteşem Şovmen, Bir Yıldız Doğuyor yeniden çekildi. Christopher Nolan’ın Memento’su ve Alfred Hitchcock’un Kuşlar’ı halen çekiliyor. Küçük Kadınlar yeni bir BBC dizisi olarak karşımızda. Bu yıl yeniden çevrimlerin yılı olabilir mi?

Hem sinemanın hem de dizi dünyasının en çok rağbet ettiği alanların başında geliyor yeniden çevrimler. Yeniden çevrimlerin seyirci garantisi yüksektir her şeyden önce, bu nedenle büyük oranda risksizdir. Geçen ay vizyona giren Murder on the Orient Express (Doğu Ekspresinde Cinayet) ve The Greatest Showman (Muhteşem Şovmen) ile Bradley Cooper’ın başrolünü üstlendiği A Star is Born (Bir Yıldız Doğuyor) yeniden çevrimlerin yeniden gündeme geldiğinin bir kanıtı. The Birdcage (Kuş Kafesi), The Ring (Halka), bir dönemin sevilen dizisi Bir İstanbul Masalı’na ilham kaynağı olan Sabrina, King Kong, Carrie, The Great Gatsby (Muhteşem Gatsby), James Bond filmi Casino Royal, yığınla Alfred Hitchcock uyarlaması, Clint Eastdwood’lu The Fistfull Dollars (Birkaç Dolar İçin), The Magnificent Seven (Muhteşem Yedili) ve Coen Kardeşlerin’in göz bebeği filmi True Grit gibi sayısız western bunlardan sadece birkaçı. Şimdi yeni bir uyarlama var listelerde. Soğuk şubat gecelerinde içinizi ısıtacak sıcacık bir hikaye arıyorsanız, Louisa May Alcott’ın ölümsüz klasiği Küçük Kadınlar (Little Women) yeniden ekrana geliyor. Neredeyse 150 yıl önce yayınlanmasına rağmen güncelliğinden hiçbir şey yitirmeyen March kardeşlerin öyküsü BBC tarafından üç bölümlük bir diziye çevrildi. Oyuncular arasında en dikkat çekeni ise Jo March’ı canlandıran Maya Thurman-Hawke. Dizi aynı zamanda Uma Thurman ile eski eşi Ethan Hawke’ın 19 yaşındaki kızları Maya’nın ilk oyunculuk deneyimini izleme şansı sunuyor bizlere.



Altın yumurtlayan tavuk

Bir de aynı dizinin Amerikan versiyonu ya da filmden diziye dönüştürülen yapımlar gibi alt kolları var meselenin yani yeniden çevrim olayı sadece filmle sınırlı değil. Japon yapımı Ringu’nun Amerikan uyarlaması The Ring orijinalinden daha çok ses getirdi ama İsveç/Danimarka ortak yapımı Bron’un Amerikan versiyonu The Bridge ya da İsveç yapımı Forbrydelsen’in Amerikan versiyonu The Killing orijinal yapımın başarısını yakalayamadı, atmosferinden olsa gerek. Bir de Coen Kardeşler’in muhteşem Fargo’su yine Coen Kardeşler’in denetiminde diziye dönüştürüldü kısa süre önce ve Emmy ve Altın Küre gibi prestijli ödüllerde rakiplerine nal toplattı.







Evirdim, çevirdim, uydurdum

Türk dizilerine bakacak olursak yeniden çevrimler genelde edebiyat uyarlamaları. Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, Çalıkuşu bir döneme damgasını vurdu. Orijinalinden Türk kültürüne evrilen dizilerimiz de var. Kavak Yelleri Dawson’s Creek’in, İntikam Revenge’in, Galip Derviş Monk’un, Medcezir The O.C’nin, Doktorlar The Grey’s Anatomy’nin, Kuzey Güney Zengin ve Yoksul’un, Umutsuz Ev Kadınları Desperate Housewives’ın, İçerde Martin Scorsese imzalı The Departed filminin uyarlaması aslında. Son dönemde sevilen pek çok dizinin Kore uyarlaması olduğunu da belirtelim.