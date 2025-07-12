Biricik Sevgilim filmi oyuncuları kimler? Biricik Sevgilim filmi konusu ne?

Yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun üstlendiği, zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Biricik Sevgilim" filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Romantik komedi türündeki yapım, farklı dünyalardan gelen iki gencin sınır tanımayan aşk hikâyesini mercek altına alıyor.

Filmin Konusu: İmkansız Bir Aşkın Komik ve Romantik Yolculuğu

"Biricik Sevgilim", Beşiktaş çarşısında büyümüş, mertliği ve doğruluğu kendine düstur edinmiş, ancak okuyamamış taksi şoförü Mesut ile bambaşka bir dünyadan gelen Doçent Nihan’ın hikâyesini anlatıyor. Lizbon Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi bir babanın kızı olan Nihan, Avrupa’nın ve dünyanın çeşitli kültür kentlerinde büyümüş, ailesinin İstanbul’a dönüşüyle de üst gelir grubunda bir hayat sürmüş, genç yaşına rağmen sosyoloji bölümünde büyük başarılara imza atmış bir karakter.

Film, sosyal sınıflar, değerler ve beklenmedik karşılaşmalar üzerinden, bu iki karakterin "sınır tanımayan aşk hikâyesini" ele alıyor. Mesut ve Nihan’ın yolları kesiştiğinde, farklı dünyaları bir araya geliyor ve izleyiciyi romantik olduğu kadar komik anlarla da buluşturuyor.

Oyuncu Kadrosu ve Karakterler

Filmin başarılı oyuncu kadrosunda şu isimler ve karakterler yer alıyor:

Aslı Bekiroğlu – Nihan

Ekin Mert Daymaz – Mesut

Nergis Kumbasar – Güner

Etem Caner Karaüç – Serdar

Soley Akça – Yeşim

Elif Demir – Nuray

Hasan Karakurt – Ferit

Ayrıca kadroda Hacer Togay ve Oğuz Okul gibi deneyimli isimler de bulunuyor.

Bu akşam ekrana gelecek olan "Biricik Sevgilim", izleyiciye hem güldürecek hem de düşündürecek bir aşk hikâyesi vaat ediyor.