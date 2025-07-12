Biricik Sevgilim filmi oyuncuları kimler? Biricik Sevgilim filmi konusu ne?
Başrollerini Aslı Bekiroğlu ve Ekin Mert Daymaz'ın üstlendiği Biricik Sevgilim filmi, bu akşam televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Peki Biricik Sevgilim filmi oyuncuları kimler? Biricik Sevgilim filmi konusu ne? Yakından bakalım...
Özge Çolak
Yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun üstlendiği, zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Biricik Sevgilim" filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Romantik komedi türündeki yapım, farklı dünyalardan gelen iki gencin sınır tanımayan aşk hikâyesini mercek altına alıyor.
Filmin Konusu: İmkansız Bir Aşkın Komik ve Romantik Yolculuğu
"Biricik Sevgilim", Beşiktaş çarşısında büyümüş, mertliği ve doğruluğu kendine düstur edinmiş, ancak okuyamamış taksi şoförü Mesut ile bambaşka bir dünyadan gelen Doçent Nihan’ın hikâyesini anlatıyor. Lizbon Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi bir babanın kızı olan Nihan, Avrupa’nın ve dünyanın çeşitli kültür kentlerinde büyümüş, ailesinin İstanbul’a dönüşüyle de üst gelir grubunda bir hayat sürmüş, genç yaşına rağmen sosyoloji bölümünde büyük başarılara imza atmış bir karakter.
Film, sosyal sınıflar, değerler ve beklenmedik karşılaşmalar üzerinden, bu iki karakterin "sınır tanımayan aşk hikâyesini" ele alıyor. Mesut ve Nihan’ın yolları kesiştiğinde, farklı dünyaları bir araya geliyor ve izleyiciyi romantik olduğu kadar komik anlarla da buluşturuyor.
Oyuncu Kadrosu ve Karakterler
Filmin başarılı oyuncu kadrosunda şu isimler ve karakterler yer alıyor:
Aslı Bekiroğlu – Nihan
Ekin Mert Daymaz – Mesut
Nergis Kumbasar – Güner
Etem Caner Karaüç – Serdar
Soley Akça – Yeşim
Elif Demir – Nuray
Hasan Karakurt – Ferit
Ayrıca kadroda Hacer Togay ve Oğuz Okul gibi deneyimli isimler de bulunuyor.
Bu akşam ekrana gelecek olan "Biricik Sevgilim", izleyiciye hem güldürecek hem de düşündürecek bir aşk hikâyesi vaat ediyor.